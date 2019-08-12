https://static.news.ru/photo/05aa4048-bd06-11e9-8a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Перечень сотрудников, на которых не будет распространяться норма о необходимости среднего профессионального или высшего образования, необходимо расширить. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она считает, что в документ следует включить всех работников образовательных учреждений, которые подлежат периодической аттестации и были приняты на работу до 2012 года, когда вступил в силу закон «Об образовании» в его нынешней редакции.

На угрозу увольнения из-за отсутствия диплома уполномоченному жаловались не только воспитатели, но и иные педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, — сказано в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Москалькова обратилась в Государственную думу с просьбой внести соответствующие поправки в законопроект, который призван изменить ряд положений федерального закона. По мнению омбудсмена, они могут быть утверждены ко второму чтению.

Ранее News.ru писал, что российские вузы рассчитывают с 2021 года выдавать выпускникам цифровые документы об образовании. Электронные дипломы станут частью портфолио, в которое войдут сведения о студенте. Доступ к нему получат работодатели.