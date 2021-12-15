Москалькова попросит выпустить ректора «Шанинки» из СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова снова обратится к следствию и прокуратуре с просьбой смягчить меру пресечения ректору «Шанинки» и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, который находится в СИЗО, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на аппарат Москальковой. Омбудсмен посетила Зуева и выяснила, что ему необходимо «постоянное медикаментозное лечение и контроль».

С учётом состояния здоровья Сергея Эдуардовича, находящихся на его иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых является ребёнком-инвалидом, родителей 1927 и 1937 годов рождения, также являющихся инвалидами, Москалькова подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следственного контроля о замене Сергею Эдуардовичу меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в аппарате.

Ректора «Шанинки» обвиняют в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, которым руководила экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Зуева перевели в СИЗО по апелляции прокуратуры, посчитавшей домашний арест слишком мягкой мерой. Позже ректора из-за состояния здоровья перевели в медсанчасть «Матросской Тишины».