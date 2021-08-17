Мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров

Появилась новая схема обмана пенсионеров. Мошенники имитируют звонок из Пенсионного фонда, говорят о занижении пенсии и предлагают решить проблему. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Жертвой злоумышленников стала 76-летняя Лариса Рязанова. Её позвонили якобы из Пенсионного фонда и предупредили, что снизят пенсию, потому что женщина хранит её в конкретном банке. Чтобы помочь, её связали с «приставами». Сообщник под видом пристава убедил пенсионерку в задолженности и принудил отдать 75 тысяч рублей.

Рязанова поняла, что отдала сбережения мошенникам, и сообщила о произошедшем в полицию, сейчас аферистов ищут.

Ранее управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, как вести телефонный разговор с мошенниками: чего ни в коем случае нельзя говорить. Также он напомнил, что банки не звонят клиентам по поводу денежных операций и не интересуются реквизитами счетов или персональными данными.