Мошенники обманули дочь лётчика Чкалова на десятки миллионов рублей

Дочь лётчика-испытателя Валерия Чкалова стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники похитили у неё более 23 млн рублей.
Согласно данным СМИ, женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что её личные данные попали в свободный доступ, и убедил перевести сбережения на «безопасный счёт».
Следователи московского главка СКР начали доследственную проверку по сообщениям СМИ с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По её результату будет принято процессуальное решение,
Там также призвали всех граждан, особенно пожилых, быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых фактах мошенничества.
Ранее NEWS.ru писал, что мошенники разработали новую схему обмана россиян в связи с возросшим интересом к биржевым инвестициям. Они предлагают проверить надёжность брокеров через Сеть, а затем предлагают свою помощь для защиты от якобы недобросовестного посредника. Жертвам обмана это обходится очень недёшево. К тому же мошенники убеждают людей переводить свои средства на принадлежащие им счета.