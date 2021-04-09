Мошенники обманули дочь лётчика Чкалова на десятки миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/53a3ceb6-9a15-11eb-90a5-96000091f725_660.jpg Ольга Чкалова Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Дочь лётчика-испытателя Валерия Чкалова стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники похитили у неё более 23 млн рублей.

Согласно данным СМИ, женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что её личные данные попали в свободный доступ, и убедил перевести сбережения на «безопасный счёт».

Следователи московского главка СКР начали доследственную проверку по сообщениям СМИ с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По её результату будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Там также призвали всех граждан, особенно пожилых, быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых фактах мошенничества.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники разработали новую схему обмана россиян в связи с возросшим интересом к биржевым инвестициям. Они предлагают проверить надёжность брокеров через Сеть, а затем предлагают свою помощь для защиты от якобы недобросовестного посредника. Жертвам обмана это обходится очень недёшево. К тому же мошенники убеждают людей переводить свои средства на принадлежащие им счета.