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31 июля 2025 в 14:05

Мошенники активировали коварную схему обмана россиян

МВД: Мошенники стали чаще запугивать россиян якобы спонсированием преступности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники в последнее время стали чаще запугивать граждан, утверждая, что их банковские счета будто используются для финансирования преступной деятельности, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, после обмана мошенники убеждают своих жертв переводить средства на якобы безопасный счет.

Волк подчеркнула, что государственные органы никогда не требуют перевода денег на так подобные счета. В МВД рекомендуют гражданам соблюдать осторожность: не доверять незнакомцам в мессенджерах, не верить обещаниям быстрого обогащения и предупреждать родственников о подобных схемах обмана.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что международные мошеннические группы активно используют технологии подмены номеров. По его словам, преступники могут имитировать звонки с любых номеров, включая московские.

Ранее в подмосковном Видном сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Иркутской области, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Злоумышленники похитили у граждан около 3 млн рублей. Правоохранители выявили предполагаемого участника преступной схемы, который, по предварительной информации, занимался обналичиванием украденных средств.

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