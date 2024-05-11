Мошенник обманул профессора из Петербурга на несколько миллионов рублей «78»: профессор СПбГУ лишилась 3 млн рублей после звонка мошенника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподаватель СПбГУ доктор филологических наук лишилась 3 млн рублей после того, как ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщает телеканал «78». По его информации, 73-летнюю женщину убедили, что злоумышленники пытаются украсть деньги с ее счета.

Профессор получила звонок с 7 по 10 мая. Неизвестный сказал женщине перевести все ее сбережения на «безопасный» счет финансовой организации, чтобы спасти деньги от злоумышленников. Поняв, что она стала жертвой мошенников, профессор обратилась в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мошенники оформили кредит в размере 400 тысяч рублей на москвича, продававшего фургон Renault Master. Мужчина показал потенциальным покупателям паспорт выставленного на продажу транспортного средства и документы, удостоверяющие его личность.

До этого пресс-служба МВД России сообщила о задержании в Москве участников мошеннического сообщества, работавшего под видом модельного агентства. Злоумышленники приглашали людей на собеседование якобы для съемок в массовке, после чего выдавали им бланки на оформление кредита под видом трудового договора.