Мошенники с помощью комплиментов заставляли людей брать кредиты В Москве желающих стать моделями обманом заставляли брать кредиты

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В Москве сотрудники полиции задержали участников мошеннического сообщества, которое работало под видом модельного агентства, сообщает пресс-служба МВД. Злоумышленники приглашали людей на собеседование для съемок в массовке и под видом трудового договора выдавали бланки на оформление кредита.

Заинтересовавшимся гражданам устраивали собеседование, во время которого делали комплименты относительно внешности. Затем предлагали клиентам стать моделями. С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение к нему. На самом деле это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, — сообщили в полиции.

Возбуждено 19 уголовных дел, которые объединены в одно производство. В ходе обысков в офисах у фигурантов изъяты документы о деятельности агентства, печати, мобильные телефоны и другие улики.

Ранее красноярский телеведущий и директор ООО «Современное производство» Максим Гуревич получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере при организации церемонии награждения одаренных детей. По версии следствия, подсудимые руководили субподрядной организацией, которая должна была организовать торжественную церемонию награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. На это было выделено 3,5 млн рублей, два миллиона из этих денег мошенники присвоили. С целью хищения в министерство спорта Красноярского края были представлены фиктивные договоры и отчеты.