Москвич выставил авто на продажу и стал жертвой мошенников В Москве мошенники взяли кредит на продавца машины, показавшего им ПТС и паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве продавец фургона Renault Master показал потенциальным покупателям паспорт транспортного средства и документы, удостоверяющие его личность, после чего на него оформили кредит в размере 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, заем был взят под залог автомобиля.

39-летний москвич опубликовал объявление о продаже своего автомобиля на одном из сайтов. 6 мая мужчине поступил звонок от потенциальных покупателей, которые представились ему именами Армен и Артур. Продавец договорился с ними о встрече, но те его заверили, что они согласны купить машину для компании и им лишь нужно проверить юридическую чистоту автомобиля.

Продавец выслал им ПТС, паспорт, а также свою личную фотографию. Потенциальные покупатели пообещали связаться с мужчиной, но через несколько часов ему пришло уведомление об оформлении кредита на его имя под залог автомобиля. Сумма займа составила 400 тысяч рублей.

Роскачество ранее сообщило, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в мессенджере Telegram под видом сотрудников технической поддержки. По данным организации, аферисты связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления учетной записи, а для прикрытия используют инвесторские каналы, боты для заработка и ссылки для голосования.