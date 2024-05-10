Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram Роскачество обнаружило способ кражи аккаунтов в Telegram под видом техподдержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в мессенджере Telegram под видом сотрудников технической поддержки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество. По данным организации, аферисты связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления учетной записи, а для прикрытия используют инвесторские каналы, боты для заработка и ссылки для голосования.

В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества приходит большое количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram: потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру, — заявили в Роскачестве.

После этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по оформлению похожий на Telegram, где необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Затем злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя, управлению его каналами и перепискам. Однако представители Роскачества напомнили, что в Telegram не существует сбора заявок на удаление учетных записей. Кроме этого, специалисты посоветовали остерегаться «экспертов» в области инвестиций, предлагающих через Telegram «выгодные вложения».

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали участников мошеннического сообщества, которое работало под видом модельного агентства. Аферисты приглашали людей на собеседование якобы для съемок в массовке и под видом трудового договора выдавали бланки на оформление кредита. Следователи возбудили 19 уголовных дел.