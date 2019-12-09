https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский приговорён к двум годам исправительной колонии общего режима за участие в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Мосгорсуда.

По версии следствия, Рудьковский, являвшийся тогда депутатом Верховной рады Украины, совместно с неустановленными активистами запрещённой в России националистической организации «Правый сектор» участвовал в нападении на российское посольство.

В сентябре 2018 года экс-депутата задержали на территории РФ и арестовали. Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее писал NEWS.ru, Рудьковский признал себя виновным в нападении. В ходе заседания Мосгорсуда бывший парламентарий попросил рассмотреть его дело в особом порядке.