Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский приговорён к двум годам исправительной колонии общего режима за участие в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
Об этом
По версии следствия, Рудьковский, являвшийся тогда депутатом Верховной рады Украины, совместно с неустановленными активистами запрещённой в России националистической организации «Правый сектор» участвовал в нападении на российское посольство.
В сентябре 2018 года экс-депутата задержали на территории РФ и арестовали. Уголовное дело направлено в суд.
Как ранее писал NEWS.ru, Рудьковский признал себя виновным в нападении. В ходе заседания Мосгорсуда бывший парламентарий попросил рассмотреть его дело в особом порядке.
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