https://static.news.ru/photo/1b9bf850-e5e8-11e9-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции дело Евгения Коваленко. 3 октября рассматривалась апелляция на приговор Мещанского суда в отношении него. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении Коваленко снято с рассмотрения в суде апелляционной инстанции для рассмотрения поданных адвокатом замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции. После рассмотрения замечаний дело будет вновь назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь добавила, что такое решение принято потому, что замечания на протокол рассматриваются в суде первой инстанции.

Кроме того, мера пресечения Коваленко не изменена: он всё так же будет находиться под стражей.

Коваленко обвиняется в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга он сначала потянул сотрудника правоохранительных органов за бронежилет, а потом бросил в сторону полиции мусорный бак. По словам силовика, в которого попала урна, от этого он испытал сильную боль в пояснице.

Мещанский суд признал его виновным и приговорил к трём с половиной годам общего режима.

Ранее News.ru писал о том, что прокуратура просила дать пять лет колонии участнику протестов 27 июля Коваленко.