Мосгорсуд утвердил отказ Навальному по иску к Пескову о защите чести

Мосгорсуд признал законным отказ нижестоящей инстанции в удовлетворении иска оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, передаёт «Интерфакс». Политик пытался защитить свои честь и достоинство после слов представителя Кремля о его связи с ЦРУ.

Решение Пресненского суда Москвы от 10 августа 2021 года оставлено без изменений, жалоба на решение — без удовлетворения, — сообщили в Мосгорсуде.

Навальный обратился с иском в суд 16 ноября 2020 года. В заявлении было указано, что 1 октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков распространил о нём сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идёт о материале под названием «Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы».

Оппозиционер просил признать не соответствующими действительности и порочащими его сведения, заключённые в двух цитатах Пескова: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами». Навальный просил суд обязать Пескова опубликовать опровержение на сайте Кремля. Иск был отклонён судом, после чего Навальный обратился с новым заявлением, которое отклонили 10 августа.