Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 13:16

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к видеохостингу YouTube на территории России, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Апелляционная жалоба на решение Таганского районного суда отклонена.

Суд первой инстанции прекратил производство по административному иску Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к Роскомнадзору, сочтя, что у истца нет права на подачу такого заявления. В апелляции представитель истца утверждал, что суд рассмотрел дело без исследования доказательств, что нарушает право на судебную защиту. Однако Мосгорсуд оставил определение без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

Ранее Минцифры выступило против введения административной ответственности за использование VPN. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что такие меры будут слишком жесткими для пользователей.

Также руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru, что в России не планируется введение штрафов за использование VPN. По его словам, в настоящее время обсуждается не наказание частных пользователей, а новый механизм контроля трафика.

Россия
суды
YouTube
ограничения
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.