Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к видеохостингу YouTube на территории России, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Апелляционная жалоба на решение Таганского районного суда отклонена.

Суд первой инстанции прекратил производство по административному иску Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к Роскомнадзору, сочтя, что у истца нет права на подачу такого заявления. В апелляции представитель истца утверждал, что суд рассмотрел дело без исследования доказательств, что нарушает право на судебную защиту. Однако Мосгорсуд оставил определение без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

Ранее Минцифры выступило против введения административной ответственности за использование VPN. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что такие меры будут слишком жесткими для пользователей.

Также руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru, что в России не планируется введение штрафов за использование VPN. По его словам, в настоящее время обсуждается не наказание частных пользователей, а новый механизм контроля трафика.