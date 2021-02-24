Мосгорсуд признал законность разблокировки фильма «Беслан» на YouTube

https://static.news.ru/photo/c0402a0c-76b0-11eb-a692-96000091f725_660.jpg Фото: Serge Uzakov/Russian Look

Мосгорсуд подтвердил законность разблокирововки на видеохостинге YouTube фильма Александра Рогаткина «Беслан». О соответствующем решении сообщает пресс-служба суда.

Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения, — приводит сообщение РИА Новости.

Апелляционную жалобу подала компания Google, владеющая YouTube, именно по её инициативе были введены ограничения, так как в компании сочли, что видеоматериалы являются «недопустимыми». Но 22 октября прошлого года Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании о снятии ограничений. Соответственно, теперь апелляция Google была отклонена.

Как отмечает источник, в Google заверяют, что YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. Политика видеохостинга подразумевает появление предупреждений в том случае, если видеоконтент может оказаться чувствительным для определённой аудитории. Авторизованный пользователь может сам дать согласие на просмотр или отказаться, если его насторожит предупреждение.

Ранее NEWS.ru писал, что социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт теле- и радиоведущего Владимира Соловьёва. Об этом он проинформировал своих подписчиков в других соцсетях. Доступ журналисту вернули спустя неделю после бана.