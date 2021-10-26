Мосгорсуд не отменил приговор участнице Pussy Riot по «санитарному делу»

Мосгорсуд отклонил жалобу и оставил в силе приговор по делу о нарушении санитарных норм участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Даниил Берман.

Юрист заявил о намерении подать кассацию на это решение. Алёхина была проговорена к одному году ограничения свободы за подстрекательство к нарушению коронавирусных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.

Мы будем подавать кассацию на это решение, поскольку хотим со временем обратиться в Европейский суд по правам человека. По правилам для этого нужно пройти сначала все инстанции внутри РФ, — сказал адвокат.

Девушка проходит обвиняемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Суд признал Алёхину виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы.

Согласно приговору, в течение года активистке необходимо находиться дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, Алёхиной нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.