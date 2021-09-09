Участнице Pussy Riot вынесли приговор по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы вынес приговор по «санитарному делу» участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной. Активистка получила наказание в виде одного года ограничения свободы. Её адвокат Даниил Берман заявил РИА Новости, что они намерены обжаловать приговор.

Девушка проходит обвиняемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Суд признал Алёхину виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы.

Согласно приговору в течение года активистке необходимо находиться дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, Алёхиной нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу.

По версии следствия, из-за призывов Алёхиной и других обвиняемых людей по данному делу граждане пришли на несогласованную акцию 23 января. При этом среди них могли быть больные коронавирусом. Тем самым была «создана угроза массового заболевания».

Вчера прокуратура в ходе прений в Преображенском районном суде Москвы запросила девушке два года ограничения свободы.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.