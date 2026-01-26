Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:42

Мороженое из хурмы без сахара и сливок: веганское и невероятно нежное. Всего 2 ингредиента — и десерт готов!

Это не компромисс, а полноценное роскошное удовольствие. Насыщенный сладкий вкус, бархатистая, как у классического пломбира, текстура, и при этом чистый состав, минимум калорий и полное отсутствие чувства вины. Мечта для тех, кто следит за питанием.

Беру 2 очень спелые, мягкие хурмы сорта «королек» или любую другую, но обязательно сладкую и не вяжущую. Плоды тщательно мою, срезаю плодоножки. Очищаю от кожуры (она может дать небольшую горчинку, но если хурма очень спелая, можно оставить).

Мякоть хурмы нарезаю крупными кусками и отправляю в чашу блендера. Добавляю 150 мл любого растительного молока на выбор: миндальное, овсяное, кокосовое или соевое. Кокосовое придаст тропическую нотку, овсяное — нейтральную сладость.

Взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной массы, напоминающей густой йогурт или крем. Если хурма была не очень сладкой, можно добавить 1 ч. л. меда или сиропа топинамбура, но обычно это не требуется.

Пробую. При желании можно добавить щепотку ванилина, корицы или какао-порошка для другого оттенка вкуса.

Переливаю массу в удобный контейнер с крышкой или в силиконовую форму для мороженого. Убираю в морозильную камеру на 3–4 часа. Каждые 40–60 минут в первые 2 часа желательно доставать контейнер и вилкой или венчиком перемешивать массу, чтобы разбить кристаллы льда. Это сделает текстуру более кремовой.

Когда мороженое полностью застынет, даю ему постоять при комнатной температуре 5–7 минут перед подачей, чтобы оно немного смягчилось. Раскладываю и украшаю орехами, семечками, мятой или кусочками фруктов.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов.

