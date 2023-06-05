Молния попала в самолёт рейса Владивосток — Москва

Фото: Telegram-канал «Кухня Аэрофлота»

Молния попал в самолет «Аэрофлота» во время рейса Владивосток — Москва. Видео момента происшествия публикует Telegram-канал «Кухня Аэрофлота». Как сообщили в компании РИА Новостям, инцидент никак не повлиял на полет.

Молния попала в борт, люди говорили, что услышали щелчок. Никаких последствий не было, — рассказал собеседник агентства.

Видео было снято во время вылета лайнера из Владивостока. На кадрах показан монитор внутри самолета. На нем видно, как молния попадает в борт между крыльев.

Ранее сообщалось, что в самолет венгерской авиакомпании WizzAir, летевший рейсом Кутаиси — Рига, во время взлета и набора высоты попала молния. Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет, однако через три часа пилот совершил вынужденную посадку в польском Катовице. Там пассажиры пересели на другой авиалайнер, который позже успешно сел в Риге.

Также стало известно, что что у самолета Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air лопнули колеса шасси при наборе скорости. Воздушное судно выполняло рейс из тайского Пхукета в Москву. Экипаж лайнера прекратил взлет.