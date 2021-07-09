Молитва в Курбан-байрам в Москве пройдёт только в Соборной мечети

Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве будет проводиться только в Соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической ситуации. К такому решению пришёл Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

В богословском заключении, опубликованном в Telegram-канале муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, говорится, что решение было принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется, — говорится в сообщении.

Входящие в состав ДУМ РФ региональные духовные управления примут решение о порядке проведения праздничной молитвы самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. В этом году он состоится 20 июля. В этот день мусульманам рекомендуется создать праздничную атмосферу в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь и по её завершении самостоятельно совершить дополнительный намаз.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов в связи с мусульманскими праздниками будут установлены дополнительные выходные дни.