Молитва в Курбан-байрам в Москве пройдёт только в Соборной мечети
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:44, 11 июля 2021
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Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве будет проводиться только в Соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической ситуации. К такому решению пришёл Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.
В богословском заключении, опубликованном в Telegram-канале муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, говорится, что решение было принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется, — говорится в сообщении.
Входящие в состав ДУМ РФ региональные духовные управления примут решение о порядке проведения праздничной молитвы самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. В этом году он состоится 20 июля. В этот день мусульманам рекомендуется создать праздничную атмосферу в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь и по её завершении самостоятельно совершить дополнительный намаз.
Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов в связи с мусульманскими праздниками будут установлены дополнительные выходные дни.