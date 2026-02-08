Мой главный мясной хит! Готовлю постоянно, не надоедает — просто меняю гарнир

Возьмите свинину и банку томатов — и приготовите мясо, от которого невозможно отказаться. Это гениально простой и беспроигрышный рецепт, где маринад на основе томатов сам создает невероятно ароматную и густую подливу. Получается потрясающая вкуснятина: нежнейшие, тающие во рту куски свинины, пропитанные насыщенным вкусом трав, чеснока и сладковатых томатов, в сопровождении хрустящего освежающего салата.

Для приготовления вам понадобится: 800 г свинины, 2 луковицы, 2–3 зубчика чеснока, 1 ч. л. прованских трав, специи, 600 г томатов в собственном соку, 1 ч. л. сахара, соль, перец. Для салата: 800 г капусты, 2 моркови, 2 ст. л. 9% уксуса, 1 ч. л. сахара, 1,5 ч. л. соли, масло. Мясо нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Обжарьте мясо до корочки, добавьте лук и чеснок. Когда лук станет мягким, влейте томаты, добавьте сахар, травы, специи, посолите и поперчите. Тушите под крышкой 30–40 минут на медленном огне. Пока мясо тушится, тонко нашинкуйте капусту, натрите морковь. Сложите овощи в миску, добавьте соль, сахар и уксус, хорошо помните руками. Дайте постоять 15–20 минут, затем заправьте маслом. Подавайте ароматное мясо с обильной подливой и хрустящим салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.