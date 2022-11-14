Мобилизованным досрочно выплатят деньги за декабрь В Минобороны сообщили о досрочной выплате мобилизованным за декабрь

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Выплаты за декабрь будут перечислены мобилизованным россиянам досрочно, заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова в ответ на запрос депутата Максима Иванова. Деньги переведут не в январе, а до 25 числа последнего месяца в году. Парламентарий в своем Telegram-канале объяснил, что исключение было сделано специально к праздникам.

Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря, — говорится в ответе Шевцовой.

Уточняется, что исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без денег перед новогодними праздниками.

Ранее стало известно, что Минфин разрабатывает законопроект, предоставляющий отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных в ВС РФ. Предполагается, что документ будет принят до конца года.

Как рассказали в Минфине, в настоящее время ведомство сотрудничает с заинтересованными министерствами по подготовке законопроекта. Означенная мера коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых.