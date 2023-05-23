«Множится на ноль»: Герой России объяснил, почему F-16 не помогут Украине Герой России Липовой: армия РФ «помножит на ноль» любое количество F-16 на Украине

Фото: Staff Sgt. Gerald Willis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что никакое количество американских F-16 не поможет Украине, так как истребители «помножит на ноль» армия РФ. Собеседник добавил, что во время обучения на данных самолетах украинские военные будут изучать прежде всего электронную начинку: от навигационного оборудования до вооружения.

Вопрос не в пилотировании, а в эксплуатации электронной начинки F-16: от навигации, радаров обнаружения воздушных целей до вооружения. Пилотаж не вызовет особых сложностей у опытных летчиков. Владимир Зеленский выпрашивал по всему миру минимум 50 самолетов, но вопрос не в том, сколько дадут, а в том, сколько людей они обучат, где самолеты будут базироваться. Тут задача со многими неизвестными, количественный фактор роли не играет — он легко множится на ноль российской армией, — отметил Липовой.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению истребителями.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киев ждет Запада поставок нескольких десятков истребителей F-16. По его словам, передача самолетов будет осуществляться эскадрильями.