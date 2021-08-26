Многодетный отец назвал предвыборной подачкой новую инициативу Минтруда

Новая инициатива Минтруда коснётся очень маленького числа людей, и сама инициатива является лишь «заботой о людях» перед выборами, когда власти кидают очередную «подачку». Об этом «Царьграду» рассказал многодетный отец Максим Мазуровский.

Это явно под выборы. Изменения в квотах на автотранспорт мало кого коснутся, и большинству это никак не поможет, — отметил Мазуровский.

Все подобные инициативы — взятка для народа, чтобы люди сходили и проголосовали за нужную партию. Вообще такие заявления в данный период времени могут расцениваться только как видимость демонстрации заботы о людях, резюмировал многодетный отец

Ранее стало известно, что Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Это коснётся и родителей-одиночек. На сегодня семьи с двумя машинами не могут получать социальные выплаты. Но по новым правилам власти не будут учитывать машины, которые арестованы или находятся в розыске.