Многодетный отец назвал предвыборной подачкой новую инициативу Минтруда
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
14:26, 26 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новая инициатива Минтруда коснётся очень маленького числа людей, и сама инициатива является лишь «заботой о людях» перед выборами, когда власти кидают очередную «подачку». Об этом «Царьграду» рассказал многодетный отец Максим Мазуровский.
Это явно под выборы. Изменения в квотах на автотранспорт мало кого коснутся, и большинству это никак не поможет, — отметил Мазуровский.
Все подобные инициативы — взятка для народа, чтобы люди сходили и проголосовали за нужную партию. Вообще такие заявления в данный период времени могут расцениваться только как видимость демонстрации заботы о людях, резюмировал многодетный отец
Ранее стало известно, что Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Это коснётся и родителей-одиночек. На сегодня семьи с двумя машинами не могут получать социальные выплаты. Но по новым правилам власти не будут учитывать машины, которые арестованы или находятся в розыске.