Правила начисления социальных выплат на детей изменятся в России

Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Это коснётся и родителей-одиночек, сообщают «Известия».

О новых правилах сообщила замминистра труда Ольга Баталина. По её словам, изменения коснутся имущества россиян, претендующих на социальные выплаты.

Готовятся изменения в правила предоставления выплат <...>, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом, — уточнила Баталина.

На сегодня семьи с двумя машинами не могут получать социальные выплаты. Но по новым правилам власти не будут учитывать машины, которые арестованы или находятся в розыске. Изменения были разработаны в ответ на инициативу «Совета матерей». Поправки будут внесены в закон до конца текущего года.

Ранее юрист Алексей Петропольский объяснил россиянам детали обещанной выплаты в 55 тысяч рублей по уходу за ребёнком до семи лет. Он напомнил, что в апреле этого года Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчёте стоимости больничного по уходу за маленькими детьми, чтобы родители смогли получить за указанные дни оплату в размере 100%.