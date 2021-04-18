Многодетные семьи смогут рассчитывать на новую льготу

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Российским многодетным семьям предложили выдавать топливные карточки для покупки бензина. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

Прошу <...> рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей, — сказано в его обращении к председателю правительства Татьяне Голиковой.

Как пишет RT, парламентарий хочет также, чтобы его предложение вошло в государственную программу помощи семьям с детьми.

На одну многодетную семью Березин предложил выдавать по 30 литров бензина в месяц, что, по его мнению, устранит социальное неравенство. Также благодаря его инициативе семьи сделают для себя выбор — передвигаться на личном автомобиле или на общественном транспорте.

Как писал NEWS.ru, в России могут появиться новые льготы для матерей. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета Думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. «В данный момент пытаюсь продвинуть инициативу выплаты стипендии для мам-студенток в размере минимального размера оплаты труда, потому что, к сожалению, молодые девушки боятся рожать в студенческое время», — сказала она.