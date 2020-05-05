Режим самоизоляции радикально поменял уклад жизни российских семей. Взрослым приходится находить новый подход к своим детям. Ведь, если раньше они ходили в школу, различные кружки и гуляли с друзьями, то сейчас оказались заперты в четырёх стенах — многие в стрессовом состоянии. Родителям порой тяжело занять и развлечь даже одного ребёнка, а организовать времяпрепровождение в одной квартире целой оравы детей разного возраста и не сойти с ума — задача совсем не из простых. О том, как многодетные семьи переживают самоизоляцию — в материале NEWS.ru.
Не нужно давить на детей
Марина Глушенкова — мать семерых детей. Трое из них уже выросли, на самоизоляции она находится с четырьмя — им 11, 14, 16 и 18 лет. Во время пандемии важно снизить эмоциональное давление на детей, считает Марина. Всё дело в том, что их и так очень сильно загружают на дистанционном обучении. Те задания, которые раньше задавали подготовить устно, теперь приходится делать письменно — на это уходит намного больше времени и сил.
Иногда стоит позволять детям посидеть за компьютером или с телефоном и поглотить информационный «фастфуд», считает Глушенкова. В начале карантина дети «погрузились» в планшеты, признаётся она. Однако со временем стали уделять гаджетам меньше времени.
Родителям, которые оказались на карантине с маленькими детьми, Марина советует увлекать их простыми подручными вещами, а чтобы успокоить — давать поплескаться в ванной.
Когда дети были помладше и мне приходилось с ними сидеть дома, у меня была одна палочка-выручалочка. Если малыши начинали паясничать, я сажала их в ванну с небольшим количеством воды. Она успокаивает и снимает напряжение. Кроме того, детям нравится играть в ванне. Можно также поставить в комнате тазик с водой и дать ребёнку пластиковые бутылки, стаканчики, воронки — любые небьющиеся предметы. Так у вас появится время, чтобы сварить суп. Из крупы можно устроить «домашнюю песочницу». В ход пойдут те же бутылочки и стаканчики. Разрешите ребенку пересыпать манку, пшено или горох. Или спрячьте внутри крупы несколько мелких игрушек. Когда «клад» найдётся, радости не будет предела. А из пластиковых бутылок и мячика можно устроить игру в кегли
Шестнадцатилетняя дочка Марины на самоизоляции занялась росписью футболок, которые планирует подарить друзьям, когда всё закончится.
Также Марина, чтобы занять детей, научила их готовить. Например, делать пиццу. Кроме того, в списке блюд — морковный торт, шоколадная колбаса, слойки, а также шоколадные и творожные кексы.
Информационная изоляция
Психолог Юлия Овчинникова — мама четверых детей. Сейчас она живёт в частном доме вместе с тремя из них. Младшему — три года, детям постарше — шесть и десять лет.
Во время пандемии в доме Овчинниковых запрещено смотреть новости и обсуждать коронавирус. Информация о количестве заражённых и умерших, по мнению Юлии, негативно сказывается на психологическом состоянии ребёнка. Психолог рекомендует семьям поступать также — это убережёт от стресса как детей, так и родителей. Последнее тоже крайне важно, так как взрослые передают своё настроение чадам.
Если дети капризничают или проявляют агрессию, значит у родителей внутри буря непринятия ситуации. А когда мама и папа в хорошем настроении, они способны адаптироваться к режиму самоизоляции — и игру себе придумать, и на балконе погулять. Детям всё равно, где они находятся. Главное — чтобы были счастливы родители. Они страдают не от того, что их заперли в квартире, а от того, что мама и папа страдают
На самоизоляции психолог рекомендует устраивать праздники. Дети вместе с родителями должны решить, когда они будут проходить, и придумать для них названия. В эти дни все члены семьи будут иметь возможность провести время вместе за общими делами — сервировкой стола и готовкой интересных блюд. Такие праздники, возможно, запомнятся на всю жизнь, рассказывает Овчинникова.
На карантине дети Юлии не скучают. В свободное от учёбы время они занимаются зумбой (танцевальная фитнес-программа — прим. NEWS.ru) с тренером и рисованием с учителем в режиме онлайн. Пока старшие заняты — у мамы есть возможность уделить время малышу.
Карантин — время для родственников
Блогер Ксения Горова со своими четырьмя детьми (8, 9,13 и 16 лет) ещё до введения карантина уехала на Урал — там живут родственники семьи. Многодетная мама заранее поняла, что страна готовится к режиму самоизоляции и решила увезти семью поближе к бабушкам, дедушкам, тётям и племянникам.
Во время карантина многодетной маме будет легче, если вооружиться помощью близких, отмечает Ксения.
Несмотря на то, что большую часть времени мы сидим дома, нам удаётся ходить друг к другу в гости. Конечно, мы это делаем максимально аккуратно и без контактов с другими людьми. Общение с родственниками даёт много радости — это огромный плюс карантина. Если бы не он, мы бы не приехали на Урал на такое долгое время. Кроме того, близкие мне очень помогают в присмотре за детьми
По возможности детей на карантине можно занять ручным трудом. Старший сын Ксении, к примеру, помогает дедушке в строительстве на частном участке — он очень увлечён делом и может заниматься им целый день. Такое времяпрепровождение даёт мальчику возможность пообщаться с родственником и набраться у него мужского жизненного опыта, считает Горова.
Во время самоизоляции не стоит ограничивать ребёнка и в желании провести время вне семейных дел. В режиме самоизоляции личное пространство никто не отменял. Старшая дочка Ксении много времени общается с друзьями в различных группах и сообществах. Младшие дети на карантине тоже могут найти себе занятие самостоятельно, без помощи взрослых. К примеру, посмотреть на YouTube ролики на тему творчества и попробовать что-нибудь нарисовать или слепить. Главное, не переборщить со временем, проведённым перед экраном.
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