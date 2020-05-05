Режим самоизоляции радикально поменял уклад жизни российских семей. Взрослым приходится находить новый подход к своим детям. Ведь, если раньше они ходили в школу, различные кружки и гуляли с друзьями, то сейчас оказались заперты в четырёх стенах — многие в стрессовом состоянии. Родителям порой тяжело занять и развлечь даже одного ребёнка, а организовать времяпрепровождение в одной квартире целой оравы детей разного возраста и не сойти с ума — задача совсем не из простых. О том, как многодетные семьи переживают самоизоляцию — в материале NEWS.ru.

Не нужно давить на детей

Марина Глушенкова — мать семерых детей. Трое из них уже выросли, на самоизоляции она находится с четырьмя — им 11, 14, 16 и 18 лет. Во время пандемии важно снизить эмоциональное давление на детей, считает Марина. Всё дело в том, что их и так очень сильно загружают на дистанционном обучении. Те задания, которые раньше задавали подготовить устно, теперь приходится делать письменно — на это уходит намного больше времени и сил.

Иногда стоит позволять детям посидеть за компьютером или с телефоном и поглотить информационный «фастфуд», считает Глушенкова. В начале карантина дети «погрузились» в планшеты, признаётся она. Однако со временем стали уделять гаджетам меньше времени.

Марина Глушенкова с мужем и детьми. Фото из личного архива

Родителям, которые оказались на карантине с маленькими детьми, Марина советует увлекать их простыми подручными вещами, а чтобы успокоить — давать поплескаться в ванной.

Когда дети были помладше и мне приходилось с ними сидеть дома, у меня была одна палочка-выручалочка. Если малыши начинали паясничать, я сажала их в ванну с небольшим количеством воды. Она успокаивает и снимает напряжение. Кроме того, детям нравится играть в ванне. Можно также поставить в комнате тазик с водой и дать ребёнку пластиковые бутылки, стаканчики, воронки — любые небьющиеся предметы. Так у вас появится время, чтобы сварить суп. Из крупы можно устроить «домашнюю песочницу». В ход пойдут те же бутылочки и стаканчики. Разрешите ребенку пересыпать манку, пшено или горох. Или спрячьте внутри крупы несколько мелких игрушек. Когда «клад» найдётся, радости не будет предела. А из пластиковых бутылок и мячика можно устроить игру в кегли Марина Глушенкова журналист и мать семерых детей журналист и мать семерых детей

Шестнадцатилетняя дочка Марины на самоизоляции занялась росписью футболок, которые планирует подарить друзьям, когда всё закончится.

Также Марина, чтобы занять детей, научила их готовить. Например, делать пиццу. Кроме того, в списке блюд — морковный торт, шоколадная колбаса, слойки, а также шоколадные и творожные кексы.

Информационная изоляция

Психолог Юлия Овчинникова — мама четверых детей. Сейчас она живёт в частном доме вместе с тремя из них. Младшему — три года, детям постарше — шесть и десять лет.

Во время пандемии в доме Овчинниковых запрещено смотреть новости и обсуждать коронавирус. Информация о количестве заражённых и умерших, по мнению Юлии, негативно сказывается на психологическом состоянии ребёнка. Психолог рекомендует семьям поступать также — это убережёт от стресса как детей, так и родителей. Последнее тоже крайне важно, так как взрослые передают своё настроение чадам.

Если дети капризничают или проявляют агрессию, значит у родителей внутри буря непринятия ситуации. А когда мама и папа в хорошем настроении, они способны адаптироваться к режиму самоизоляции — и игру себе придумать, и на балконе погулять. Детям всё равно, где они находятся. Главное — чтобы были счастливы родители. Они страдают не от того, что их заперли в квартире, а от того, что мама и папа страдают Юлия Овчинникова психолог и мать четверых детей психолог и мать четверых детей

На самоизоляции психолог рекомендует устраивать праздники. Дети вместе с родителями должны решить, когда они будут проходить, и придумать для них названия. В эти дни все члены семьи будут иметь возможность провести время вместе за общими делами — сервировкой стола и готовкой интересных блюд. Такие праздники, возможно, запомнятся на всю жизнь, рассказывает Овчинникова.

Юлия Овчинникова с детьми. Фото из личного архива

На карантине дети Юлии не скучают. В свободное от учёбы время они занимаются зумбой (танцевальная фитнес-программа — прим. NEWS.ru) с тренером и рисованием с учителем в режиме онлайн. Пока старшие заняты — у мамы есть возможность уделить время малышу.

Карантин — время для родственников

Блогер Ксения Горова со своими четырьмя детьми (8, 9,13 и 16 лет) ещё до введения карантина уехала на Урал — там живут родственники семьи. Многодетная мама заранее поняла, что страна готовится к режиму самоизоляции и решила увезти семью поближе к бабушкам, дедушкам, тётям и племянникам.

Во время карантина многодетной маме будет легче, если вооружиться помощью близких, отмечает Ксения.

Несмотря на то, что большую часть времени мы сидим дома, нам удаётся ходить друг к другу в гости. Конечно, мы это делаем максимально аккуратно и без контактов с другими людьми. Общение с родственниками даёт много радости — это огромный плюс карантина. Если бы не он, мы бы не приехали на Урал на такое долгое время. Кроме того, близкие мне очень помогают в присмотре за детьми Ксения Горова блогер и мама четверых детей блогер и мама четверых детей

Ксения Горова с детьми. kseniavarenia/instagram.com

По возможности детей на карантине можно занять ручным трудом. Старший сын Ксении, к примеру, помогает дедушке в строительстве на частном участке — он очень увлечён делом и может заниматься им целый день. Такое времяпрепровождение даёт мальчику возможность пообщаться с родственником и набраться у него мужского жизненного опыта, считает Горова.

Во время самоизоляции не стоит ограничивать ребёнка и в желании провести время вне семейных дел. В режиме самоизоляции личное пространство никто не отменял. Старшая дочка Ксении много времени общается с друзьями в различных группах и сообществах. Младшие дети на карантине тоже могут найти себе занятие самостоятельно, без помощи взрослых. К примеру, посмотреть на YouTube ролики на тему творчества и попробовать что-нибудь нарисовать или слепить. Главное, не переборщить со временем, проведённым перед экраном.