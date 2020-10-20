Мишустин восхищается Путиным и Стивом Джобсом

https://static.news.ru/photo/acfd239a-12d4-11eb-80e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин назвал людей, которые его восхищают. Среди них президент Владимир Путин, конструктор Сергей Королёв и сооснователь Apple Стив Джобс.

Об этом он рассказал на сессии дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на соответствующий вопрос, передаёт РИА Новости.

Без сомнения, это президент России Владимир Владимирович Путин <...> Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей и за развитие своей страны — это вызывает восхищение, — сказал он.

Королёв, по его словам, создал технологии, которыми мы гордимся до сих пор, но не был известен в Советском Союзе. Политик отметил, что гордится дружбой с внуком Королёва, хирургом Андреем, а также рассказал о желании быть похожим на конструктора, в том числе при работе в правительстве.

Из мировых лидеров я, наверное, привел бы Стива Джобса. Мне с ним посчастливилось познакомиться много-много лет назад, ещё в начале девяностых. Он очень мудрый человек <...> Основной его посыл был, и в разговоре в том числе лично, — что очень важно упрощать многие сложные вещи для того, чтобы объяснять их большинству. Он в этом смысле, мне кажется, сделал огромный задел, и сегодня мы пользуемся теми технологиями, которые он заложил, — заключил глава кабмина.

Также, как писал NEWS.ru, Мишустин ответил на вопрос о том, согласился ли бы он занять свою должность, если бы заранее знал о предстоящей пандемии коронавируса. По его словам, такое решение не принимается на основании оценки будущих рисков.