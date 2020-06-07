Мишустин сообщил, когда можно подать заявления в вузы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские выпускники смогут подавать заявления в университеты и институты с 20 июня, в том числе и дистанционно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Причём сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ — представить свой результат, — цитирует главу кабмина ТАСС.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 он также отметил, что в 2020 году сдавать Единый госэкзамен (ЕГЭ) планируют более 736 тыс. школьников. Его основной период пройдёт с 3 по 23 июля.



Пробные экзамены состоятся 29-30 июня. Дети в них участвовать не будут, так как целью станет проверка технической отлаженности системы. Как напомнил Мишустин, в этом году все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов, а сдать ЕГЭ смогут выпускники, которые хотят поступать в вузы.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке дистанционного обучения в случае введения в стране режима ЧС или повышенной готовности.