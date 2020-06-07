Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

https://static.news.ru/photo/bb802874-a973-11ea-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке дистанционного обучения в случае введения в стране режима ЧС или повышенной готовности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, изменения вносятся в статьи федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Кроме того, закон совершенствует порядок целевого обучения специалистов: целевое обучение будет применяться как в высшем образовании, так и в среднем специальном.

Также при введении в стране режима чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС реализация образовательных программ, а также проведение итоговой аттестации может проводиться в дистанционном формате.

Как ранее писал NEWS.ru, месяцы режима самоизоляции и дистанционного обучения не должны повлиять на готовность выпускников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом психологические трудности могут проявиться только у некоторых школьников.