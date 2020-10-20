16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Мишустин: Россия прошла период пандемии лучше других стран

14:24, 20 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия преодолела сложный период пандемии коронавируса успешнее, чем многие страны мира. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе специальной сессии XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Вопреки негативным прогнозам, мы прошли этот сложный период лучше многих, — цитирует главу правительства РИА Новости.

Он также отметил, что коронавирус «разбил иллюзии тех, кто считает себя неуязвимыми». По словам премьера, мир может противостоять инфекции только совместными усилиями.

Мишустин добавил, что в РФ борьба с COVID-19 ведётся системно, «без рывков и шоков». У кабмина есть понимание того, что необходимо делать в здравоохранении, экономике и других ключевых сферах, чтобы действовать на опережение.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России зафиксировано 16,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,4 млн человек. Жертвами инфекции на сегодняшний день стали 24.6 тысячи человек. Из них 269 пациентов скончались за минувшие сутки. Под наблюдением медиков остаются 316,5 тысячи россиян.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео