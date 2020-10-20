Мишустин: Россия прошла период пандемии лучше других стран

https://static.news.ru/photo/e8d7f874-12c8-11eb-87d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия преодолела сложный период пандемии коронавируса успешнее, чем многие страны мира. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе специальной сессии XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Вопреки негативным прогнозам, мы прошли этот сложный период лучше многих, — цитирует главу правительства РИА Новости.

Он также отметил, что коронавирус «разбил иллюзии тех, кто считает себя неуязвимыми». По словам премьера, мир может противостоять инфекции только совместными усилиями.

Мишустин добавил, что в РФ борьба с COVID-19 ведётся системно, «без рывков и шоков». У кабмина есть понимание того, что необходимо делать в здравоохранении, экономике и других ключевых сферах, чтобы действовать на опережение.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России зафиксировано 16,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,4 млн человек. Жертвами инфекции на сегодняшний день стали 24.6 тысячи человек. Из них 269 пациентов скончались за минувшие сутки. Под наблюдением медиков остаются 316,5 тысячи россиян.