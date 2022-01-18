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Мишустин предложил снова перевести сотрудников на дистанционную работу

14:25, 18 января 2022
Мишустин предложил снова перевести сотрудников на дистанционную работу Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Global Look Press
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин обратился к работодателям с предложением по возможности перевести большую часть персонала на дистанционную работу, а также обеспечить тестирование тех сотрудников, кто работает в офисах. Такое предложение он озвучил на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается лиц старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, — сказал Мишустин.

Также глава кабмина попросил работодателей задуматься о необходимости тестирования сотрудников, которые останутся работать в офисе.

И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти не планируют вводить локдаун в масштабах всей страны. Однако меры против распространения коронавирусной инфекции могут быть введены в отдельных регионах России. Ситуация в стране волатильна из-за специфики штамма «омикрон» и губернаторы могут принять решение касательно ограничительных мер в отдельных регионах страны. 

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