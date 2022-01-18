Мишустин предложил снова перевести сотрудников на дистанционную работу

Фото: Russian Government/via Global Look Press

Новая квартира певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) в Москве после публикации её адреса в СМИ прибавит в цене при перепродаже, но итоговая стоимость зависит от «толкового риэлтора, мало-мальски разбирающегося в медиапространстве», рассказал NEWS.ru медиатехнолог, председатель экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме Александр Солонкин. Он подчеркнул, что плохой пиар — тоже реклама объекта.

Эксперт отметил, что подобный инфоповод можно сравнить с сообщениями про ограбление вдовы музыканта Александра Градского — Марины Коташенко. Если это (публикация адреса квартиры. — NEWS.ru) не инсценировка, то можно поднять...