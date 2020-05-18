Мишустин потребовал от кабмина принимать документы без двойного толкования

https://static.news.ru/photo/44a5b9f0-990e-11ea-b196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

При подготовке документов по выполнению поручений президента важно использовать такие формулировки, которые исключат возможность двойного толкования на местах. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Такое требование он предъявил вице-премьерам и главам профильных министерств в связи с ситуацией по выплатам надбавок медикам за работу с пациентами, заразившимися коронавирусом.

Соответствующее поручение было озвучено на онлайн-совещании по стимулирующим доплатам врачам, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, Мишустин потребовал немедленной реакции на обращения врачей по выплатам. Кроме того, по его словам, кабмин ввёл дополнительные меры общественного контроля за получением врачами денежных средств, писал NEWS.ru.

Глава правительства поручил за сутки устранить замечания президента по дополнительным выплатам врачам.