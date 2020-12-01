Мишустин поручил продлить бесплатную выдачу лекарств больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/bcef791c-33ca-11eb-8558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных коронавирусом. В связи с этим он дал указание министерству здравоохранения подготовить и внести в правительство проект распоряжения.

По мнению премьера, «чтобы снизить нагрузку на лечебную сеть, надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому». В тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать пациентов лекарствами, уже есть положительная динамика.

Из тех пяти миллиардов рублей, которые мы выделили субъектам Российской Федерации на лекарства, около 70% уже законтрактованы, — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что в число бесплатных препаратов входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями, как: «Азитромицин», «Фавипиравир», «Гидросксихлорохин», «Риамиловир», «Амоксицилин» + клавулановая кислота, «Левофлоксацин» и другие.

Как писал NEWS.ru, в России будет увеличено производство антибиотиков и противовирусных препаратов. По словам Мурашко, уже приняты решения по развёртыванию дополнительных площадок. К дефициту лекарств в аптеках привёл повышенный спрос на них в связи с пандемией.

Эксперт Общественной палаты России Алексей Старченко, комментируя рост цен на медпрепараты, призвал россиян активнее требовать от правительства включения различных лекарств в льготный перечень. Он также подчеркнул, что граждане старше 65 лет должны получать медикаменты бесплатно.