Мишустин поручил подготовить новые меры по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/83edb0be-96c3-11eb-810e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать и доложить о дополнительных мерах по защите жителей России от коронавируса.

Своё поручение председатель правительства озвучил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с пандемией COVID-19. Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учёными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это, — сказал он.

Мишустин отметил, что представить предложения необходимо уже в пятницу, 9 апреля. Он заявил, что в России нельзя допустить ситуации, как в других странах, где уже зафиксировали третью волну коронавируса.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остаётся стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растёт заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун, — пояснил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил, что предупреждения экспертов об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире нельзя игнорировать, писал NEWS.ru.