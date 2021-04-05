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Мишустин поручил подготовить новые меры по борьбе с COVID-19

13:30, 06 апреля 2021 206
Фото: Сергей Киселев/АГН

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать и доложить о дополнительных мерах по защите жителей России от коронавируса.

Своё поручение председатель правительства озвучил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с пандемией COVID-19. Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учёными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это, — сказал он.

Мишустин отметил, что представить предложения необходимо уже в пятницу, 9 апреля. Он заявил, что в России нельзя допустить ситуации, как в других странах, где уже зафиксировали третью волну коронавируса.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остаётся стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растёт заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун, — пояснил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил, что предупреждения экспертов об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире нельзя игнорировать, писал NEWS.ru.

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