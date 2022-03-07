Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:26, 08 марта 2022
Михаил МишустинФото: Russian Government/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины. Теперь эвакуированные граждане смогут получить бесплатные лекарства, прививки и высокотехнологичную помощь, сообщается на сайте кабмина.
Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, если она является неотложной, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по прогнозам Минздрава, за медицинской помощью могут обратиться порядка 150 тысяч беженцев. Получить её они смогут в ближайших медицинских организациях.
Ранее замглавы МЧС России Анатолий Супруновский рассказал, что более 127 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России. Руководство ДНР и ЛНР сообщало об эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой боевых действий со стороны украинской армии. Прежде всего в эвакуацию отправили женщин, детей и пожилых людей.