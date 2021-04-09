Мишустин: необходимо снизить риски ввоза новых штаммов в Россию

https://static.news.ru/photo/1a86be5a-992e-11eb-bd9f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в последнее время в Европе растёт число случаев заражения коронавирусом. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы новая волна COVID-19 не накрыла Россию.

Надо снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию, в том числе с учётом приближающихся майских праздников, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

Премьер добавил, что специалисты проверяют эффективность отечественных вакцин против новых разновидностей вируса.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке вакцины, которая будет вызывать иммунитет сразу к четырём-пяти вариантам COVID-19. Новый препарат он сравнил с кассетной боеголовкой.

Как писал NEWS.ru, в России в настоящее время выявлено свыше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего новые разновидности вируса в РФ завозятся из Турции.