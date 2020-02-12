https://static.news.ru/photo/948e622e-4e3f-11ea-8087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение ипотечной ставки в России потребует от банков оптимизации операционных затрат и создания дополнительных стимулов для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что ипотека в РФ остаётся очень дорогой.

Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что нужно постоянно повышать эффективность использования земли и активнее использовать для жилищного строительства пустующие участки, в том числе из федеральной собственности.

Ранее NEWS.ru писал, что часть россиян может лишиться приобретённых по ипотеке квартир, поскольку фактически прекратила выплаты по этим кредитам. Банки-кредиторы начнут изымать жильё у должников уже в 2020 году.