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Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры впервые рассмотрит административное дело о нарушении режима самоизоляции. Оно возбуждено в отношении местной жительницы, вернувшейся в регион после поездки на Кубу.

В Югру женщина прилетела в середине марта. От сотрудников Роспотребнадзора она получила предписание находиться на домашнем карантине и ни с кем не контактировать для предотвращения распространения коронавируса. Игнорируя ограничительные меры,...