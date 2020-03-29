Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил новым главой Роскомнадзора Андрея Липова.
Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина. Ранее эту должность занимал Александр Жаров, подавший в отставку 23 марта.
Андрей Липов до назначения работал начальником управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры.
Как передавал NEWS.ru, бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа». Срок его полномочий на этом посту составит три года.
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