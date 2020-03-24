https://static.news.ru/photo/ccb50b86-6d9c-11ea-9e8c-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров стал главой холдинга «Газпром-медиа». Срок его полномочий на этом посту составит три года.

Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года, — говорится на сайте холдинга.

Председатель совета директоров холдинга Алексей Миллер выразил надежду, что опыт Жарова в информационных коммуникациях позволит ему успешно выполнять новые обязанности и эффективно решать поставленные задачи.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Сообщалось, что это место займёт Андрей Липов — глава управления администрации президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.