Миронов высказался против обязательной вакцинации

https://static.news.ru/photo/1d99d220-ce9f-11eb-b226-96000091f725_660.jpg Сергей Миронов Фото: spravedlivo.ru

Россиян нельзя заставлять прививаться от коронавируса, вакцинация должна быть только добровольной. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.

Нельзя обязывать граждан вакцинироваться. <...> Убедите их. Но не заставляйте, — цитирует агентство политика.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.

В Кремле отметили, что об обязательной вакцинации по всей России речи не идёт. Об этом же заявили в правительстве России.

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, предпринимательское сообщество поддержит сплошную вакцинацию, если она станет альтернативой ограничениям в работе.