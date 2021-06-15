Бизнес-сообщество поддержало вакцинацию работающих москвичей

https://static.news.ru/photo/d4c52812-ce8d-11eb-9483-96000091f725_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что если сплошная вакцинация от коронавируса станет альтернативой ограничениям в работе, предпринимательское сообщество её поддержит.

Думаю, противника этой меры найти будет трудно, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Титов также подчеркнул, что реальное обеспечение кампании по проведению вакцинации лежит не на бизнесменах, а на правительстве Москвы. По его словам, предприниматели должны лишь правильно составить отчётность. В заключение бизнес-омбудсмен выразил надежду на то, что заполнение и отправка документации будет организована без сбоев и не вызовет трудностей.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Она поручила до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.