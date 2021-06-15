В Кремле исключили обязательную вакцинацию в России

https://static.news.ru/photo/a9958644-ce8a-11eb-88e6-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательную вакцинацию от COVID-19 на всей территории России вводить не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт, — подчеркнул он.

Ранее источник в правительстве России также заверил, что обязательная вакцинация в масштабах страны не планируется. По его словам, это нецелесообразно, поскольку на фоне взрывного роста в одних регионах наблюдается снижение заболеваемости в других.

Между тем власти Москвы и Подмосковья обязали привить от коронавируса 60% работающих жителей. Мэр столицы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьёв пояснили, что речь идёт только о сотрудниках определённых сфер, которые по роду деятельности должны контактировать с клиентами. Речь идёт о работниках торговли, общепита, транспорта и ряда других сфер. Они призвали население понять правильно и поддержать это решение.