СМИ: власти отвергли введение обязательной вакцинации по всей стране

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Российские власти не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в масштабах всей страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, решение по этому вопросу будут принимать региональные власти.

Обязательная вакцинация в масштабах всей страны не планируется, этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе, — сообщил он.

Информатор отметил, что в некоторых субъектах фиксируется «взрывной рост заболеваемости», а в других в то же время количество заболевших снижается. В связи с этим обязывать прививаться всех жителей страны нецелесообразно.

16 июня глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательная вакцинация в столице коснётся только сотрудников определённых сфер. В частности, данные меры затронут госслужащих, сотрудников сферы красоты, торговли и оказания других услуг. Кроме того, вакцинироваться нужно работникам сфер транспорта, культуры, образования и ЖКХ.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что обязательную вакцинацию вводить нецелесообразно и нельзя. По словам главы государства, широкая вакцинация — наиболее правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это.

Ранее председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв рассказал NEWS.ru, что введение обязательной вакцинации приведёт к появлению большого числа отрицательных явлений. По его словам, после введения такой нормы вырастет коррупция, а врачи будут выливать вакцины, чтобы выдавать фейковые сертификаты о вакцинации.