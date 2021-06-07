«Будут прививать раковины»: врач заявил, что обязательная вакцинация опасна

https://static.news.ru/photo/7241c3b2-c7a3-11eb-887d-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Киселев/ТАСС

Введение обязательной вакцинации приведёт к появлению большого числа отрицательных явлений, заявил NEWS.ru председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв. По его словам, обязательная вакцинация опасна.

Ожидать от депутатов, что они примут закон, направленный на улучшение жизни людей, не приходится. Я уверен, что они, безусловно, примут этот античеловеческий закон о внедрении вакцинации против COVID-19 в список обязательных вакцинаций. <...> Это может привести к росту коррупции, поскольку будут «прививать раковины» (выливать вакцины и после этого выдавать сертификат о введении прививки. — NEWS.ru) и брать за это деньги, — подчеркнул он.

Кроме того, некоторое учителя и врачи могут уйти из профессии, так как без прохождения вакцинации их не будут допускать до работы.

Прививки не могут быть обязательными по определению, это нарушает общечеловеческие законы, включая Нюрнбергский кодекс (международный документ, регулирующий принципы проведения медицинских опытов над людьми. — NEWS.ru.). Но нашим депутатам дела до этого особо нет. Им сказали, что нужно освоить деньги на прививках — они помогут их освоить. Мы им будем за это благодарны, — заключил он.

Накануне Readovka сообщала , что житель Москвы нашёл в мусорном баке сотни закрытых коробок с вакциной «Спутник V», срок годности которой ещё не истёк.

Ранее президент Владимир Путин вновь призвал россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, в нашей стране это бесплатно, комфортно и добровольно. Кроме того, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в России вакцинация, в том числе от коронавируса, добровольная и невозможно законодательно ограничить права граждан, которые отказываются от прививок.