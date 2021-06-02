Путин призвал россиян прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e6cb31a0-c3a2-11eb-bbe2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин призвал жителей России последовать его примеру и привиться от коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Я сам вакцинировался и всех граждан призываю это сделать, — сказал глава государства.

Путин прошёл процедуру вакцинации от COVID-19 в марте — апреле. Позднее он рассказал, что чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов не испытывал.

Каким именно препаратом прививался президент, не сообщалось. СМИ предположили, что глава государства получил вакцину «Спутник V». По мнению журналистов, на это указывало присутствие главы центра Гамалеи, разработавшего вакцину, Александра Гинцбурга на онлайн-заседании, которое Путин проводил на следующий день после второго укола.

Ранее Путин заявил, что в России нецелесообразно и нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. По его словам, широкая вакцинация — наиболее правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без прививки могут столкнуться со смертельной опасностью.