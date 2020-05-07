Миронов призвал снизить стоимость обучения в вузах

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах для студентов-контрактников и уменьшить стоимость проживания в общежитиях.
Письмо он направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Миронов отметил, что получает обращения с просьбой поддержать студентов, которые учатся платно. По его словам, их договоры с учебными заведениями предполагают обучение в очной и очно-заочных формах и не содержат пункт о возможности дистанционного обучения.
Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили, — пояснил он.
Политик уточнил, что для поддержки студентов предлагается провести перерасчёт оплаты второго семестра и снизить цены на обучение. Миронов подчеркнул, что проблему нужно решать срочно, так как режим самоизоляции и так серьёзно ухудшил материальное положение молодёжи,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-служба Министерства науки и высшего образования прокомментировала информацию о возможном переносе нового учебного года в высших учебных заведениях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен