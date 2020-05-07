Миронов призвал снизить стоимость обучения в вузах

https://static.news.ru/photo/5b689e3c-904e-11ea-a7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах для студентов-контрактников и уменьшить стоимость проживания в общежитиях.

Письмо он направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Миронов отметил, что получает обращения с просьбой поддержать студентов, которые учатся платно. По его словам, их договоры с учебными заведениями предполагают обучение в очной и очно-заочных формах и не содержат пункт о возможности дистанционного обучения.

Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили, — пояснил он.

Политик уточнил, что для поддержки студентов предлагается провести перерасчёт оплаты второго семестра и снизить цены на обучение. Миронов подчеркнул, что проблему нужно решать срочно, так как режим самоизоляции и так серьёзно ухудшил материальное положение молодёжи, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-служба Министерства науки и высшего образования прокомментировала информацию о возможном переносе нового учебного года в высших учебных заведениях.