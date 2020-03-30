https://static.news.ru/photo/bb69bb4a-7294-11ea-848a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «табачные бунты» в России могут быть спровоцированы исключением табака из списка товаров первой необходимости.

Политик подчеркнул, что сам не курит и одобряет разумные ограничительные меры, но не всегда согласен, когда власти борются не с курением, а с курильщиками.

Из списка непродовольственных товаров первой необходимости исключен табак. Что, теперь курильщики от своей привычки откажутся? Наивные надежды! К эпидемии нам только табачных бунтов не хватало, — заявил Миронов журналистам, пишут РИА Новости.

По его словам, необходимо скорректировать список товаров, которые должны быть доступны, несмотря на меры карантина.

Президент России подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением работникам зарплат. Эти меры позволят снизить распространение коронавируса в России. Власти Москвы и Подмосковья ввели всеобщий режим самоизоляции в воскресенье вечером. Выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и прогулки с собакой не дальше 100 метров от дома.

NEWS.ru писал, что ещё четыре пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 66 человек, скончались девять.