Минздраву поручили сохранить резерв коечного фонда для больных с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения сохранить резерв медицинских коек на случай второй волны коронавируса в стране.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 14 мая в российских регионах подготовили более 148 тысяч коек для коронавирусных больных.
За всё время пандемии в России выявлен 423 741 случай COVID-19, жертвами инфекции стали 5037 человек, 186 985 человек выздоровели.
Как писал NEWS.ru, Мишустин оценил расходы на восстановление российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции и последовавшего за ней кризиса в 5 трлн рублей.
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