Минздраву поручили сохранить резерв коечного фонда для больных с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9791a4a4-a50b-11ea-9ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения сохранить резерв медицинских коек на случай второй волны коронавируса в стране.

Об этом сообщается на сайте кабмина. Председатель правительства также распорядился проработать вопрос расширения коечного фонда в случае, если в стране вновь начнёт фиксироваться рост числа заражений COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 14 мая в российских регионах подготовили более 148 тысяч коек для коронавирусных больных.

За всё время пандемии в России выявлен 423 741 случай COVID-19, жертвами инфекции стали 5037 человек, 186 985 человек выздоровели.

Как писал NEWS.ru, Мишустин оценил расходы на восстановление российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции и последовавшего за ней кризиса в 5 трлн рублей.