Минздрав утвердил новый порядок выдачи справок для водителей

Новый порядок выдачи медицинских справок водителям автотранспорта, утверждённый Минздравом, вступает в силу с 1 марта 2022 года. Соответствующий документ размещён на официальном сайте правовой информации.

Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств; порядок выдачи медицинского заключения о наличии или об отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, — говорится в документе.

Новый закон предусматривает более доскональное обследование некоторых категорий водителей, например, после лишения прав или возможности занимать определённые должности. Чтобы получить медицинское заключение на вождение, им придётся дополнительно сдавать анализы на наличие наркотических и психотропных препаратов. При установлении факта хронического злоупотребления психоактивными веществами они не получат допуск к автовождению. Эти детали сообщил журналистам главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что МВД назвало категорию водителей, чаще всего попадающих в ДТП. В ведомстве отметили закономерность: самые тяжёлые последствия в столкновениях приходятся на водителей с наибольшим стажем. Всего же за девять месяцев в России произошло 96 314 ДТП с погибшими и пострадавшими.