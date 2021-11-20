МВД назвало категорию водителей, чаще всего попадающих в ДТП

МВД опубликовало обзор аварийности за девять месяце текущего года, согласно которому чаще всего ДТП совершают водители в возрасте 30 — 40 лет. На них приходится треть всех аварий — 27,5%, сообщает ТАСС.

Согласно обзору, в этом году впервые резко выросло число смертельных ДТП с машинами, за рулём которых были подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Этот показатель увеличился на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ведомстве отмечают парадоксальную тенденцию: наиболее тяжёлые последствия в столкновениях приходятся на водителей с наибольшим стажем. Так, коэффициент для водителей со стажем до двух лет составил 6,2, а для водителей со стажем больше 15 лет — 8,4.

Всего же за девять месяцев в России произошло 96 314 ДТП с погибшими и пострадавшими.

Ранее на Кутузовском проспекте в столице 20 ноября два автомобиля столкнулись лоб в лоб, в них врезался ещё один. За рулём BMW, который стал виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажира госпитализировали, но он скончался в больнице.